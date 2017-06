In online casino van goksite 888 krijg je iedere week een bonus

Casino promo. Michael Jordan, de grootste basketbalspeler ooit, zei “Het spel is mijn vrouw, het vraagt om loyaliteit en verantwoordelijkheid, en wat ik daar voor terug krijg is genoegen en tevredenheid”. 888Casino vond dit een uitspraak die hun loyaliteitsprogramma heel goed omschrijft.

Ben je een trouwe en verantwoordelijk speler in hun online casino? Dan staat daar wat 888casino betreft hetzelfde tegenover als wat Michael Jordan in zijn spel vond, want 888casino beloont trouwe klanten graag met bonussen waar je blij en tevreden van wordt.



Online casino bonus 888Casino

Geen ‘moetje’ of ‘voor wat hoort wat’, want 888casino wil blije, tevreden klanten die plezier beleven aan hun spel en graag terugkomen. En om die loyaliteit met genoegen te beantwoorden, heeft 888casino een bijzondere promotie bedacht waarbij je loyaliteit wordt beloond met Casino Bonussen. Net als in een goed huwelijk gaat het niet om het getrouwd zijn, maar om trouw zijn.

Door te spelen bij 888casino verdien je loyaliteitspunten en die punten leveren je een cash-casinobonus op. Hoe meer punten, hoe groter de bonus. Als je zegt “Ja ik wil”, moet je op de knop ‘registreren’ drukken zodat je mee kunt doen aan deze promotie die nog tot het einde van het jaar loopt.

In casino spelen en bonus verdienen

Als je deelneemt aan de promotie, kun je elke week opnieuw een bonus winnen door loyaliteitspunten te verzamelen terwijl je speelt. De punten verdien je door je favoriete spel te spelen, wat dat ook is, want je krijgt punten voor elk spel dat de 888 goksite aanbiedt – en dat aanbod is enorm! De speelweek loopt steeds van 00:00 uur op woensdag t/m 23:59 uur op dinsdag. Jij speelt en verdient punten en aan het einde van de week krijg je een bonus waar je helemaal blij en gelukkig van wordt. Hoe meer punten, hoe groter de bonus:

10-29 punten: €5

30-49 punten: €10

50-74 punten: €15

75-99 punten: €20

100-149 punten: €30

150-199 punten: €40

200+ punten: €50

Eke week weer een cash-bonus, het hele jaar door. Uit respect een waardering voor je trouw.

Andere casino promoties voor VIP’s

Je bonus wordt in de regel op woensdag bijgeschreven, maar altijd binnen 72 uur. Je kunt alleen meedoen als je een reguliere speler bent, want voor de VIP’s en ‘High Rollers’ heeft 888casino andere, speciale acties.

Zodra je jouw bonus binnen hebt, moet je hem binnen 7 dagen opgebruiken en dertig (30) keer inzetten voordat je het bedrag dat je met je bonus hebt gewonnen kunt opnemen.