Live gokken op tennis: tot 1 januari €5 gratis weddenschap cadeau

Gokken op tennis is spannend, dat wist je al. Maar nu is het nog spannender met deze promotie waarbij 888Sport je wil laten zien dat het ook heel interessant kan zijn om op andere tenniscompetities te wedden dan de WTA en ATP. En daarom geeft de bookmaker je nu een gratis weddenschap als je LIVE inzet op de Challenger Tour of de ITF-competitie.

De dames en heren van de WTA en ATP hebben vakantie. Maar in de iets lagere competities, die van de Challengers en ITF Tour, wordt gewoon keihard doorgespeeld. Een competitie met veel onbekend en jong talent dat uit het niets opeens doorbreekt. En dát is nu precies wat gokken op deze competities binnen de tennissport zo aantrekkelijk maakt – het is veel minder voorspelbaar als Djokovic versus Murray of de zusjes Williams tegen Kiki Bertens.



Elke dag €5 cadeau bij Live Wedden tennis

Live wedden op tennis is ook in bij ITF en Challengers ontzettend spannend, misschien zelfs veel spannender! Daarom kun je in december elke dag een gratis weddenschap ter waarde van €5 cadeau krijgen als je live inzet op het tennis van de nog niet zo grote tennisspelers in de ITF en Challenger-toernooien.

Om de gratis bet in de wacht te slepen hoef je niet veel te doen. Log in op je 888-account en plaats binnen 24 uur tenminste vijf live weddenschappen van €10 op tennis. Ongeacht je winst, ontvang je de volgende dag een Free Bet van 888Sport ter waarde van €5!

Gokken en live stream tennis

De actie duurt nog tot en met 31 december. Je kunt zien of er wedstrijden zijn door te kijken onder Live Betting – en ook kun je live meegenieten via de videostream. Je kunt enkelvoudige en meervoudige weddenschappen inzetten, zolang het maar live gebeurt en je er tenminste vijf aparte afsluit met echt geld, elk met een inzet van €10 of meer per weddenschap.

De odds, of cumulatieve odds, moeten tenminste 1.50 bedragen. De dag loopt van 00.00 uur t/m 23.59 uur. Als je jouw Freebet eenmaal hebt ontvangen, moet je deze binnen 72 uur gebruiken en je moet hem in één keer inzetten als heel bedrag.

Veel plezier, en wie weet sla je nog een grote slag met wedden op live tennis in deze laatste dagen van het jaar!