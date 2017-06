Leo Vegas Casino heeft maar liefst vier welkomstbonussen!

LeoVegas wordt de ‘Koning aller Casino’s’ genoemd en dat is niet voor niets. Nieuwe spelers krijgen niet één, niet twee, niet drie maar zelfs vier keer een welkomstbonus als ze een account openen bij LeoVegas. Ben je er klaar voor om je te laten verwennen door Koning LeoVegas? Stap die wereld in en het regent welkomstbonussen.

Je als nieuwe speler in schrijven en een account aanmaken is eenvoudig en je bent tot niks verplicht, je hoeft niks te storten, maar je ontvangt wel 50 gratis spins, om gratis mee te spelen in het casino van LeoVegas! Royaal? Meer dan dat! Want als ze op zijn en je hebt zin om te blijven, dan begint de verwennerij pas echt, want er wachten je nog een vier welkomstbonussen.

Welkomstbonus LeoVegas

De eerste bonus mag je zelf kiezen. Er zijn er twee en de een is nog lekkerder dan de ander.

Optie 1: 200% bonus tot max. €200 bij je eerste storting van tenminste €50, PLUS 50 Gratis Spins. Dus als je €50 stort, doet LeoVegas er €100 bovenop als welkomstbonus.

200% bonus tot max. €200 bij je eerste storting van tenminste €50, PLUS 50 Gratis Spins. Dus als je €50 stort, doet LeoVegas er €100 bovenop als welkomstbonus. Optie 2: 100% bonus tot max. €49 als je tenminste €49 stort PLUS 50 Gratis Spins! Als je €25 stort, krijg je er dus €25 als welkomstbonus bovenop. Je Gratis Spins kun je op de volgende slots gebruiken: Starburst, Twin Spin, Mega Fortune Dreams, Dazzle Me of Guns N’ Roses. Om met je gratis spins aan de slag te gaan, moet je eerst tenminste €5 van je eerste storting hebben ingezet, daarna kun je helemaal los met gratis spelen.

Zijn je spins op? Ben je door je bonus heen? Heb je zin in meer? Want dit is nog niet alles, LeoVegas heeft nog eens drie geweldige aanbiedingen voor je om je als nieuwe speler in het Casino van LeoVegas in de watten te leggen!!

Welkomstbonus nummer 2

Als je een tweede keer stort, kun je weer een welkomstbonus opstrijken. LeoVegas geeft je tot €500 aan stortingsbonus PLUS nog eens 50 Gratis Spins!! WelkomstBonus nummer 2 is een 150% stortingsbonus van maximaal €500.

Dus als je €100 stort, krijg je er €150 extra bij als gratis speelgeld, én die gratis spins waarmee je kunt spelen op Starburst, Twin Spin, Mega Fortune Dreams, Dazzle Me of Guns N’ Roses! Ook hier geldt dat je eerst €5 van je storting moet gebruiken om van je gratis spins te kunnen genieten.

Heb je de smaak te pakken, dan heeft LeoVegas nog eens twee verrassingen voor je in petto

3e welkomstbonus van Leo Vegas

Als je een derde storting doet, kun je opnieuw tot max. €500 aan stortingsbonus PLUS nog eens 50 Gratis Spins verdienen. BONUS 3 is een 100% stortingsbonus. Leovegas verdubbelt het bedrag dat je stort met een bonus waarmee je opnieuw gratis kunt spelen, dus als je €200 stort, krijg je er nog eens €200 extra erbovenop, en natuurlijk de 50 Gratis Spins voor Starburst, Twin Spin, Mega Fortune Dreams, Dazzle Me of Guns N’ Roses! Ook nu kun je weer los met je gratis spins als je €5 van je gestorte, echte geld hebt ingezt.

Vierde cadeau van Leo Vegas als nieuwe speler

Wil je meer? Dat komt goed uit want LeoVegas heeft nóg een vierde cadeau voor je als nieuwe speler, Bonus 4. Doe je vierde storting en LeoVegas geeft je tot max €400 aan gratis speelgeld bovenop je storing plus nog eens 100 Gratis Spins! H-o-n-d-e-r-d gratis spins! De stortingsbonus bij deze welkomstverrassing is 50% bovenop je storting. Dus als je €200 stort, krijg je €100 cadeau van LeoVegas. En je 100 gratis spins natuurlijk voor Starburst, Twin Spin, Mega Fortune Dreams, Dazzle Me of Guns N’ Roses!

Als je stort moet je er wel rekening mee houden dat je elke keer wel tenminste een tientje stort. Als je minder geld overmaakt, kom je niet in aanmerking. Ook moet je niet Skrill of Neteller gebruiken om te storten, want ook dan kom je niet in aanmerking voor welkomstbonussen. Gratis spins moeten 35 keer worden ingezet voordat je eventueel gewonnen bedragen kunt opnemen, dit geldt ook voor de 50 spins die je krijgt voordat je jouw eerste storting doet.

Als je hebt gestort en een bonus hebt ontvangen, moet je eerst je echte geld helemaal hebben ingezet voor je aan je gratis speelgeld dat je als bonus ontving kunt beginnen. Als je geld opneemt voordat je al je welkomstbonussen hebt opgemaakt en aan de inzetvoorwaarden hebt voldaan, vervalt alles wat je aan bonus en gratis spins hebt staan.

Kans om niet voorbij te laten gaan

Als je het maximale uit dit welkomstaanbod van LeoVegas voor nieuwe spelers haalt, ontvang je dus 300 gratis spins en een bedrag van €1600,00 aan gratis speeltegoed. Zo’n kans om jezelf te laten verwennen laat je niet aan je voorbijgaan!