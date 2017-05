Kroon Casino deelt bonus uit voor Moederdag

Kroon Casino heeft in mei weer verschillende leuke promoties lopen. Deze week kun je Monopoly spelen op zijn ‘Kroons’ en krijg je weer gratis spins omdat er nieuwe games worden geïntroduceerd.

En last but not least: speciaal voor Moederdag loopt er tussen vrijdag en zondag een mooie stortingsbonus actie. Je krijgt maar liefst 25% bonus als je een storting op je account doet en die casino bonus hoef je maar 15 keer rond te spelen. Verderop meer over deze aanbieding.



Monopoly Bonus in online casino

Deze week is het Monopoly Week bij Kroon Casino (maandag 8 t/m zondag 14 mei). Als je in die periode tussen 14:00 uur en 02:00 uur aanschuift aan een van de Dedicated Blackjacktafels 1 en 2 in Kroon Casino, kan het gebeuren dat je opeens een Monopoly-kaart tussen je kaarten aantreft.

Daar kan een bonus aan verbonden zijn. Als je een Kans-kaart ontvangt, of een Algemeen Fonds-kaart, heb je een bonus te pakken van tussen de €10 en €200!

Spin en win met nieuw casino game

Donderdag is de dag waarop Kroon Casino nieuwe spelletjes presenteert. Deze week is dat Scruffy Duck. Om dat te vieren, ontvang je als vaste klant van Kroon Casino 10 gratis spins waarmee je een poging kunt doen om de hoofdprijs te winnen of een ander leuk bedrag dat je als bonus ontvangt.

Je kunt je gratis spins gebruiken op donderdag 11 mei vanaf 15:00 uur tot de volgende dag 23:59 uur op vrijdag 12 mei. Als je met je gratis spins een bedrag wint, wordt dat omgezet in een casino bonus. Die hoef je maar 15 keer rond te spelen binnen dertig dagen om te kunnen opnemen – een heel royaal aanbod van de goksite! Dus spin en win met Scruffy Duck!

Moederdag aanbieding

Kroon Casino zet tussen vrijdag 12 en zondag 14 mei de bloemetjes buiten voor Moederdag. Aanstaande zondag is het Moederdag en voor iedereen die het viert, op welke manier dan ook – met een bezoekje aan moeders, bloemetje, een etentje of een mooi cadeau – heeft Kroon Casino een speciale verrassing. Ook voor wie het niet viert trouwens.

Speciaal voor Moederdag ontvang je een stortingsbonus van 25% bovenop het bedrag dat je overmaakt naar je account. Het maximale bedrag dat je kunt ontvangen is maar liefst €250! Maar dat is nog niet alles, want voor deze Moederdag promotie gelden bovendien bijzondere inzetvoorwaarden: je hoeft je bonus maar 15 x rond te spelen om hem vrij te maken en het gewonnen bedrag op te nemen. Zo kun je van Moederdag dit jaar een hele bijzondere dag maken!

Aantrekkelijke casino bonus

Het minimum bedrag dat je moet storten om van deze casino promotie gebruik te maken is slechts €10. Daarmee ontvang je een bonus van €2,50. Om het maximale bonusbedrag van €250 te ontvangen, moet je dus €1000 storten.

En dat is met deze royale bonusvoorwaarden wel heel aantrekkelijk natuurlijk. Dus verwen jezelf eens voor moederdag zodat je er dit jaar voor kunt zorgen dat je moeder, vrouw of vriendin eens helemaal in de bloemetjes kan worden gezet. Je kan van vrijdag 12 t/m zondag 14 mei van de moederdagpromotie gebruik maken.