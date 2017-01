Kies je welkomstbonus bij goksite Mr Green en wordt meteen VIP

Kies zelf je eigen welkomstbonus bij Mr Green: Casino, Love Casino of Sportwedden. Zo ontvang je altijd de bonus die bij je past!

Mr. Green is één van de best gewaardeerde online casino’s ter wereld. Ook wordt er Live Casino en wedden op sport aangeboden. Omdat spelen bij Mr Green lekker ongecompliceerd is, behoren ze al jarenlang tot de populairste goksites ter wereld. En dus is ook het pakket welkomstbonussen eenvoudig.

Welkomstbonus Mr Green

Je kiest bij Mr Green de startbonus die bij je past. Je hebt geen codes nodig, maar je moet je wel inschrijven en aangeven welke bonus je wilt ontvangen bij je eerste storting: startgeld voor in het Casino, of om sportweddenschappen mee af te sluiten, of bonusgeld om te gebruiken in het live casino.

Als je voor de casino bonus kiest ontvang je:

Een verdubbeling van je eerste stortingsbedrag bij een storting van €20 of meer, tot maximaal €100 aan bonusgeld .

. Omdat alleen een stortingsbonus erg kaal is, krijg je ook nog eens Free Spins voor in het casino cadeau! Als je €20 echt geld hebt ingezet in het casino, ontvang je automatisch 100 gratis spins voor ‘Starburst’.

voor ‘Starburst’. En omdat Mr Green je graag wat meer geeft dan de concurrenten, ontvang je 20 dagen lang elke dag 5 gratis spins om te gebruiken op allerlei casinospellen zodat je daar zonder risico mee kunt kennismaken –en winnen. Dat zijn nog eens 100 gratis spins extra!

Bonus wedden op sport

Hou je meer van sport en wed je graag op sporten als voetbal, tennis, darten… dan is deze Free Sports Bet bonus voor gratis wedden op sport voor jou. Hoe het werkt:

Maak een eerste storting van €20 of meer

Zet één sportweddenschap in van €20 of meer in op de sport van jouw keuze op Mr Green’s Sportsbook.

Als de uitslag van je weddenschap vaststaat, ontvang je automatisch 2x €10 aan gratis sportweddenschappen . Die kun je zien en gebruiken vanuit je wedstrookje.

. Die kun je zien en gebruiken vanuit je wedstrookje. Als je wint met je gratis weddenschap, ontvang je de volle winst die je ermee maakt – maar het tientje inzet van de gratis bet wordt van dat bedrag ingehouden.

Bovendien ontvang je 20 dagen lang 5 gratis spins per dag om te genieten van een hele serie spelletjes – in totaal krijg je dus 100 Free Spins!

LIVE Casino bonus

Ben je een echte diehard die graag live casino speelt in een omgeving met echte dealers in een interactieve omgeving? Hou je ervan om een gok te wagen en je winst of verlies te nemen? Kies dan deze LIVE Casino bonus van Mr Green. Dan heb je meteen je eerste casino-avontuur te pakken.

Deze bonus heet voluit ‘Mr Green’s LIVE Casino Second Chance Bonus’, en dat betekent dat je hem alleen maar krijgt als je jouw eerste storting helemaal hebt opgespeeld zonder geld op te nemen. Pas dan ontvang je de bonus.

Maak een eerste storting van €20 of meer

Zet het HELE stortingsbedrag in op LIVE Casino games

Win je? Mooi, dan WIN je!

Maar als je verliest, als je alles verliest, win je ook een beetje, want dan wordt je LIVE Casino Second Chance geactiveerd en ontvang je 50% van je eerste storting terug, tot maximaal €50

geactiveerd en ontvang je 50% van je eerste storting terug, tot maximaal €50 En om je extra blij te maken met je troostbonus, ontvang je 20 dagen lang 5 gratis spins per dag om te genieten van een hele serie spelletjes – in totaal krijg je dus 100 Free Spins!

Iedereen meteen VIP bij Mr Green

Bij de goksite van Mr Green hoef je niet te wachten tot je een berg punten hebt verzameld of wordt uitgenodigd om VIP te worden. Bij Mr Green heeft iedereen recht op een VIP-behandeling. Meteen bij inschrijving. Het enige wat je ervoor moet doen, is je zelf aanmelden per e-mail op vip@mrgreen.com. De VIP-Accountmanagers van Mr. Green maken het dan meteen in orde en zorgen ervoor dat je account naar een VIP-account wordt geüpgrade.

Als VIP profiteer je van exclusieve promoties, bijzondere avonturen en je kunt deelnemen aan verschillende prestigieuze evenementen en toernooien die overal ter wereld plaatsvinden. En je krijgt uiteraard alle aandacht die een VIP behoort te krijgen: persoonlijke service en op maat gesneden aanbiedingen die passen bij jouw interesses!