Jackpot winnen met bonusgeld van de 777 Casino actie

Het gaat jackpots regenen in het 777 online casino. Gebruik de casino bonuscode waarmee je 30% gratis speelgeld te ontvangt om nog meer kans te hebben om zo’n jackpot binnen te halen!

Het weer voorspellen in april is altijd lastig, want ‘april doet wat hij wil’. Het kan warm en zonnig zijn, of het kan sneeuwen. Maar een ding is zeker over het weer: bij 777 Casino regent het Jackpots in april – en ook nog in de eerste week van mei. Daar wil je van profiteren! En met een beetje extra geld gaat dat veel beter en daarom geeft 777 Casino je ook nog eens een bonus van 30% bovenop je storting!



FreePlay: Tot €300 bonus in 777Casino

Om betere kansen te hebben om één van die geweldige casino jackpots te winnen, is FreePlay het ideale hulpmiddel.

Doe vandaag nog een storting op je speelaccount en maak daarbij gebruik van de code RAINING. Zet het gestorte bedrag drie keer in en ontvang 30% bonus bovenop je stortingsbedrag, tot een bedrag van wel €300!

Gratis speelgeld bij 777 Casino om een lekker potje te Jackpot-chasen! Want je weet het: als je met FreePlay een Jackpot te pakken krijgt, is die hele jackpot van jou! En een aantal van de jackpots die je kunt winnen met deze promotie, zijn bijna twee miljoen EURO groot!! Speel European Roulette, Irish Riches, Rise of the Pharaohs, Millionaire Genie, Jacks Pot, Gods of Gold, Treasure Fair en Multihand Blackjack en pak die jackpot!

Gratis casino speelgeld t/m 8 mei

Deze casino actie loopt nog tot en met 8 mei 2017, 23:59 uur Engelse tijd. Het minimumbedrag dat je moet storten om gebruik te kunnen maken van de bonuscode RAINING is €20. Nadat je het gestorte bedrag drie keer hebt ingezet, ontvang je 30% FreePlay.

Dus als je €150 stort, ontvang je €50 om gratis te spelen in casino 777. Het maximale bedrag aan bonus speelgeld dat je kunt ontvangen, is €300. De FreePlay wordt binnen 72 uur bijgeschreven op je account. Je mag in totaal 15 keer gebruik maken van de bonuscode, en je hebt 14 dagen de tijd om je FreePlay op te gebruiken en extra kans te maken op een van de geweldige Jackpots van 777.

Jackpot winnen met bonusgeld

De FreePlay die je in deze promotie ontvangt, is geldig voor een selectie aan games, namelijk European Roulette, Irish Riches, Rise of the Pharaohs, Millionaire Genie, Jacks Pot, Gods of Gold, Treasure Fair en Multihand Blackjack.

Als je een bedrag wint met je FreePlay, geldt hiervoor een maximum en het wordt omgezet in een bonus die je meerdere keren moet inzetten. Maar als je met je Gratis Casinogeld de Jackpot aantikt, is die hele jackpot van jou! Jackpots waar tot wel twee miljoen euro inzit! Dus waar wacht je op?

Trek je regenlaarzen en zuidwester aan en ga op jacht naar de Jackpots die lokaal in het 777 casino vallen. Stort geld, gebruik daarbij de code RAINING (precies zoals hier geschreven) en maak kans op een jackpot van wel twee miljoen euro!