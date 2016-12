Gratis sportweddenschap of casino bonus met Kerstrad van 888Sport

Bij 888Sport pak je nu elke dag Free Bets en bonussen op de speciale Kersteditie van hun Rad van Fortuin. Elke dag, tot en met 24 december kun je een slinger geven aan het Christmas Wheel of Fortune, en iedere dag kun je weddenschappen winnen!

En niet alleen gratis gokken op sport, maar ook een online casino bonus is mogelijk. Je mag zelf kiezen!



Gratis wedden op sport of casinobonus

Met de kerst voor de deur is 888Sport al in feeststemming en ze willen al hun klanten een cadeautje aanbieden – en je krijgt niet één cadeautje, want ze vinden dat hun klanten zelfs iedere dag een verrassing verdienen. En omdat 888 een bookmaker en casino is, hebben ze daar een extra spannend tintje aan gegeven. Je mag zelf draaien aan het Kerstrad van Fortuin en daarmee bepaal je zelf je prijs, zoals een Gratis Weddenschap of een Casino-bonus!

Het enige dat je hiervoor moet doen, is inloggen op je account via je mobiele apparaat. Alleen dan zie je het Rad van Fortuin verschijnen en mag je er een slinger aan geven en even in spanning zitten over wat je hebt gewonnen.

Winnen met WK Darts 2017

De prijs die je wint, kun je goed gebruiken in deze tijd rondom de kerst, want zowel op sport als casino-gebied zijn er zoveel wedstrijden, evenementen en toernooien dat je er vast wel raad mee weet.

Denk eens aan het WK Darts, of het schansspringen op Nieuwjaarsdag, Engels voetbal met kerst en wie de Engels sportman of sportvrouw van het jaar wordt in Engeland. En met een spin op een van de slotmachines in het 888Casino of een spelletje blackjack aan een van de live tafels van 888 Live Casino maak je kans om het nieuwe jaar met een flinke winst te beginnen.

Actievoorwaarden

Iedere klant van 888sport mag één keer per dag een slinger geven aan het Christmas Wheel of Fortune. Om mee te mogen doen aan deze promotie moet je de afgelopen 21 dagen wel met echt geld hebben ingezet of gespeeld.

De promotie duurt tot en met 24 december 2016 en je hebt per dag recht op één slinger aan het rad. Als je wint met je gratis weddenschap of freeplay, zijn er wel regels en beperkingen wat betreft het rondspelen en opnemen van gewonnen prijzen. eLes de voorwaarden dus goed na! Als je een Free Bet wint, moet je deze binnen 3 dagen gebruiken. FreePlay is 7 dagen geldig.

Zorg dus dat je tot de Kerst elke dag inlogt via je mobiel op 888sport om elke dag alvast een leuk kerstcadeautje in de wacht te slepen met het Christmas Wheel of Fortune. Veel plezier en veel succes!