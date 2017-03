Gratis bet en dubbele winst met je Premier League Darts voorspelling!

Wed live op de Premier League of Darts, pak een dubbele winst én een gratis weddenschap ter waarde van €5. Deze promotie loopt nog tot het einde van de maand, dus grijp die kans!

Bookmaker 888sport heeft elke week weer een enorm aanbod aan weddenschappen darts voor de Premier League. Je kunt o.a. inzetten op: Wie er wint; de correcte score; meeste 180’s; King of the Match; hoogste finish en natuurlijk op negendarters. Dat, en nog veel meer mogelijkheden, maakt je avondje darten nog veel spannender!



Promotie gokken Premier League darten

En live wedden op darts maakt darten kijken niet alleen spannender, maar ook je kans om te winnen is groter. Je weet immers pas dat een speler niet zijn dag heeft op het moment dat hij op het podium staat te spelen, en soms neemt een wedstrijd halverwege een verrassende wending waardoor je meteen op moet inzetten voor de beste odds.

888Sport is een goksite met een groot aanbod darts bets. Tot en met de laatste ronde van deze maand (Judgement night op 30 maart) loopt er een promotie bij de bookie die je niet mag missen! Met live wedden maak je dan niet alleen kans op een vette winst, maar je pakt zelfs een dubbele winst. En dat is nog niet alles, want je krijgt ook een gratis weddenschap van vijf euro!

Gratis bet darts

De spelregels / voorwaarden zijn eenvoudig. Maar je moet er wel snel bij zijn wil je deze donderdag nog profiteren.

Log in op je 888sport-account

Schrijf je in door op de Opt-in te klikken voor deze promotie vóór 23.59 ‘s avonds op dinsdag.

Wedden: zet vijf live weddenschappen ter waarde van €10 of meer in op een Premier League dartswedstrijd

Ontvang: Meteen nadat je vijf keer een weddenschap hebt ingezet krijg je een 100% Profit Boost Token (max. weddenschap €5) die je kunt gebruiken om in te zetten op een willekeurige Premier League Darts wedddenschap waarmee je dus de kans hebt om je winst te verdubbelen. Per week mag je vier van deze gratis bets te ontvangen!

Er is dus wel een beetje haast bij als je deze donderdag mee wilt doen met deze promotie, want je moet dinsdag voor twaalf uur ‘s avonds hebben aangegeven dat je mee wilt doen. Dat doe je dus door de Opt-in link te gebruiken op de promo-pagina van 888sport. De actie loopt nog tot eind maart dus je kunt nog twee keer profiteren!

Michael van Gerwen en meer

Vijf darts weddenschappen van een tientje of meer live inzetten met echt geld op de Premier League terwijl je live zit te kijken, is makkelijk zat. Er zijn vijf wedstrijden per avond en per wedstrijd zijn er tal van markten die heel aantrekkelijk zijn, vooral als je goed kunt inschatten welke verrassing een wedstrijd nog gaat brengen.

Inzetten kun je op Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Jelle Klaasen, of op de andere spelers, waaronder Peter Wight, Phil Taylor en Gary Anderson.

Je kunt enkelvoudige weddenschappen inzetten, maar ook meervoudige, zolang de odds maar 1.50 of meer bedragen, je live inzet en de bets betrekking hebben op de Premier League. Je moet je weddenschappen ook één voor één inzetten via je wedstrookje. Met zoveel goede dartswedstrijden en zoveel mogelijkheden is dit een heel aantrekkelijk aanbod!

Win met je weddenschap darten

Je gewonnen wedtegoed van €5 levert je dus dubbele winst op als je goed inzet. Je hebt daar twee dagen de tijd voor nadat je de ‘Profit Boost Token’ hebt ontvangen. Als je die gratis weddenschap inzet op odds van 11.00, wordt dat dus 21.00 na verdubbeling. 21 x 5 = €105.

En daarmee heb je jouw geld dat je inzette op de vijf live weddenschappen waarschijnlijk al dubbel en dwars terugverdiend. Dus log in, op-in, zet live in en WIN bij bookmaker 888Sport!