Goksite LeoVegas geeft dik cash weg met Live Casino

Spelen in het online casino van LeoVegas is nu nog spannender! Wie deze maand (24 mei t/m 25 juni 2017) een bezoek brengt aan het Live Casino van LeoVegas, kan een plekje winnen in een exclusief toernooi of meedingen naar een deel van de prijs van €50.000 die wordt weggegeven!

Ook zijn er deze maand veel acties waarmee je casino bonussen, freespins, en allerlei andere leuke dingen te winnen. Hou je postvak dus in de gaten voor verdere aankondigingen!



Online casino promotie

Deze maand houdt LeoVegas dus een aantal bijzondere toernooien, en door Live Casino te spelen en punten te verdienen, kun je een stoeltje winnen en meedoen. Elke week heb je nieuwe kansen en als je mobiel speelt, verdien je nog sneller punten!

Hoe het werkt:

Speel een Live Casino game gedurende de week en verzamel punten om een van de vijf plaatsen te veroveren in een exclusief weekendtoernooi van €10.000.

Strijd om de hoogste omzet tijdens de wekelijkse weekendtoernooien om een deel van €10.000 te winnen . De drie spelers die de meeste punten verdienen, delen de prijs.

. De drie spelers die de meeste punten verdienen, delen de prijs. Doe elk weekend mee met LeoVegas’ leuke Giveaways van €3000 door te spelen in de Chambre Séparée.

door te spelen in de Chambre Séparée. Speel LeoVegas’ exclusieve Starburst Live Roulette en voor iedere tien rondes die je speelt ontvang je direct 10 Gratis Spins op Starburst – tot maximaal 100 Free Spins per dag.

Data van de Exclusieve Live Tournaments:

Week 1 – kwalificaties: 24 mei– 1 juni; Toernooi: 2 – 4 juni

Week 2 – kwalificaties: 5 – 8 juni; Toernooi: 9 – 11 juni

Week 3 – kwalificaties: 12 – 15 juni; Toernooi: 16 – 18 juni

Week 4 – kwalificaties: 19 – 22 juni; Toernooi: 23 – 25 juni

Online casino op mobiel = meer winnen

Hoe verdien je een plekje? Door iedere €10 die je stort en inzet bij Live Casino games, ontvang je meer punten. Speel je op je PC, ontvang je 1 punt per €10, maar als je op je mobiel speelt, ontvang je 2 punten.

Je kunt punten verdienen van maandag t/m donderdag. De beste vijf puntenverzamelaars op het scorebord winnen een plekje in het weekendtoernooi van €10k. De beste drie spelers van het toernooi verdelen de buit van €10.000!

Win cashprijzen bij LeoVegas

Meedoen aan de Chambre Séparée weekends werkt zo: Speel in juni op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 07:00 ‘s morgens en 23:59 middernacht bij LeoVegas in de Chambre Séparée waarbij je kunt winnen:

€10 – elke keer dat je een Bonus Card gedeeld krijgt aan de Blackjacktafel en Celebrity Blackjacktafel.

€10 – elke keer dat je wint met het geluksnummer van de dag aan de Roulettetafel. Welk nummer dat is wordt elke dag getoond aan de tafel zelf.

Deze Chambre Séparée-actie loopt tijdens de hele maand juni. Elk weekend wordt er in totaal voor €3000 aan cashprijzen weggegeven. Doe dus mee en pak jouw deel!