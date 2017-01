Goksite 888sport: snelle slimme oplossingen voor wedden op sport

Wedden op sport bij 888sport is stukken sneller en makkelijker geworden. De goksite is onlangs vernieuwd en daardoor is alles veel beter te vinden. En door de vernieuwingen kun je nu ook veel sneller en makkelijker inzetten!

De bookmaker heeft hun website heel grondig onder handen genomen, en dat was hard nodig ook. Trage flash eruit, snelle html5 erin, plus een nieuw ontwerp dat er veel strakker en aantrekkelijker uitziet.



Sneller gokken op sport

Maar de belangrijkste verbetering is dat je veel minder hoeft te klikken om op de plek te komen waar die ene wedstrijd staat waar je op in wilde zetten. Want je kunt daar nu heel makkelijk direct naar zoeken met de nieuwe zoekfunctie! Bovenaan elke pagina zit een zoekbalk waarmee je jouw favoriete team, competitie, wedstrijd of sporter meteen hebt gevonden.

Als je FC Barcelona intypt, krijg je meteen alle wedstrijden te zien waarin Barça de komende weken speelt. Als je Bundesliga intypt, zie je meteen alle aankomende wedstrijden op je scherm. En bij Michael van Gerwen krijg je alle lopende weddenschappen op deze darter op je scherm. Kies je wedstrijd of weddenschap en zet meteen in! Zo makkelijk is het nu geworden met de nieuwe 888sport site.

Acca’s makkelijker

Maar er is nog een hele handige vernieuwing. Er is nu bij 888Sport coupon-navigatie, waardoor het veel makkelijker wordt om acca’s in te zetten. Hoe dat werkt? Op alle coupons (dus specifieke bets) zie je rechtsboven een tab staan met de tekst “Match & Total Goals”. Als je daarop klikt, komen er nog meer weddenschappen tevoorschijn in een dropdown-menuutje, bijvoorbeeld ‘beide teams scoren’ en het ‘totaal aantal goals’ in de wedstrijd, ‘dubbele kans’ en ‘half time’.

Dat is ontzettend handig, want daarmee kun je heel makkelijk, met één klik, acca’s inzetten op dezelfde soort markten, echt een slim bedachte verbetering waar je iets aan hebt.

Dus bekijk de verbeterde, nieuwe website van 888sport en maak het jezelf makkelijk met deze nieuwe handige functies!