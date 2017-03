Formule 1 tips: tot zondag mega hoge odds winst Verstappen, Hamilton en Bottas

Ter promotie van het nieuwe Formule 1 seizoen heeft bookmaker 888Sport voor nieuwe klanten een heel riant aanbod. Wie nu inzet op de GP Australië profiteert van verhoogde noteringen. En niet zomaar verhoogd, maar wel zo’n vier keer de originele waarde! Dus heb je nog geen account bij de bookie, open die dan nu. Je hebt tot zondagochtend de tijd…

Een nieuw seizoen F1 staat voor de deur en Max Verstappen kan niet wachten om aan zijn eerste race te beginnen. Wedden is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij Formule 1, maar daar zou je je eigenlijk eens in moeten verdiepen. Met een voorspelling kun goed geld verdienen en bovendien wordt de race nog een tikkie spannender!



Extreme winst met Formule 1 voorspelling

Wedden op sport is leuk en spannend. Misschien heb je wel eens een toto formuliertje ingevuld voor voetbal; hetzelfde kun je doen voor talloze andere sporten en je kunt dus ook wedden op Formule 1. Maar niks geen moeilijk gedoe met papiertjes – een Formule 1 weddenschap doe je online.

Om bij een bookmaker te kunnen spelen moet je uiteraard eerst een account aanmaken en wat geld erop zetten. Wil je meedoen aan deze promo dan is het minimale eerste stortingsbedrag een tientje. Die 10 euro ben je natuurlijk niet kwijt, het jouw speelgeld – je hebt het nodig om in te zetten en met een goede voorspelling kun je grote winst maken!

Normaal gesproken kun je al met 1 euro een weddenschap plaatsen. Voor deze promotie geldt een minimale inzet van 5 euro (en maximaal 10). Maar dan krijg je ook wat! Bookmaker 888Sport heeft namelijk ter gelegenheid van het nieuwe race seizoen de odds verhoogd. Denk je dat Lewis Hamilton gaat winnen dan krijg je geen 2.00 maar 8.00 per euro (!) terug als je het goed hebt, de notering op winst Bottas is verhoogd van 4.75 naar 26.00 en wint Max Verstappen de eerste race dan krijg je de spectaculaire odds van 34.00!

Account bookmaker F1

Dit is een aanbod wat je niet kunt laten lopen. Goksites zijn meestal niet zo scheutig met het verhogen van de noteringen, maar 888Sport vliegt nog wel eens uit de bocht. Wat je moet doen om mee te spelen is 1. Open een wedaccount 2. Stort minimaal 10 euro 3. Zet in tegen de normale odds (het wijst zich vanzelf).

Heb je de weddenschap gewonnen, dan krijg je je winst gewoon uitbetaald (dat wordt gestort op je account) en alle extra winsten die je met deze actie hebt gewonnen worden uitbetaald als gratis weddenschappen! Je ontvangt ze binnen 72 uur en je hebt 7 dagen de tijd om ze te gebruiken.

Met de gratis bets kun je naar hartelust inzetten op welke sport je maar wilt. Ben je ook gek op MotoGP, voetbal of bijvoorbeeld darts? Zoek de beste deals, zet in en verdien lekker bij.

Wedden op sport

Voor wie het wedden op sport volledig nieuw is, kan zich op Bet.nl oriënteren. Wij hebben voor nieuwkomers een heldere handleiding, voor vele sporten een wedgids en een handige A-Z index voor links naar, en verklaringen van allerlei wedtermen.

De uitgebreide voorwaarden voor de Formule 1 actie vind je onder ‘Terms & Conditions’ bij 888sport. De belangrijkste daarvan zijn:

1. Promotie is geldig tot zondag 26 maart 2017 05:59:59 BST (Engelse zomertijd)

2. Aanbieding is alleen geldig voor nieuwe spelers

3. Een weddenschap die meedoet is een single bet van tenminste 5 euro op de ‘GP winner’ markt

4. Inzet is minimaal 5, maximaal 10 euro

5. Live weddenschappen doen niet mee, dus zet in voorafgaande de race

6. De weddenschappen moet als enige op je wedstrookje staan. Zet er dus in je enthousiasme geen andere bets bij

7. Dit aanbod vervangt het welkomstaanbod (3 x de winst van je eerste weddenschap – maar deze promo is lucratiever!)

Lees de volledige versie desgewenst na op de site van de bookie. Succes met je weddenschap en veel plezier met een heel nieuw seizoen Formule 1 en Max Verstappen!