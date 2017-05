Trip GP Monaco winnen en dikke casino bonus bij Kroon Casino

In de maand mei zijn veel online casino bonussen te pakken bij Kroon! We zitten midden in het seizoen van de nationale feestdagen en festivals. Met Koningsdag net achter de rug en Bevrijdingsdag voor de boeg kleurt Nederland Oranje.

En ook bij Kroon Casino is het daarom feest! Kroon Casino heeft speciaal voor deze periode vol feesten en festivals een aantal mooie promoties.

Race Roulette – trip GP Monaco winnen

De hele maand mei organiseert Kroon Casino de Race Roulette, en die begint dus vandaag! Formule 1 liefhebbers opgelet: Je kunt loten verdienen voor de wekelijkse prijstrekking waarmee je kans maakt op een VIP-reisje naar Monaco, waar je in een Ferrari of Lamborghini mag rijden op het Grand Prix-circuit in Monaco. Ook zijn er cashprijzen van €5.000.

Er wordt gespeeld in vijf periodes, van 1-3 mei, 8-10 mei, 15-17 mei, 22-24 mei en 29-31 mei. De Race Roulette-tafels zijn open van 14.00 uur tot 02.00 uur. Voor elke tien rondes die je meespeelt, ontvang je één ticket voor de prijstrekking van die week.

En hoe meer tickets, hoe meer kans je hebt op een prijs. Wel is het zo dat je maar één prijs per persoon kunt winnen. De prijstrekkingen vinden plaats op 5, 12, 19, 26 mei en op 2 juni 2017.

Casino bonus maar 15 x rond spelen

Op vrijdag 5 mei heeft Kroon Casino een speciale 5 mei bonus. Je krijgt 25% stortingsbonus cadeau bovenop het bedrag dat je stort, tot €250! Je moet minimaal €10 storten om in aanmerking te komen voor deze casino bonus, en als je €1000 stort, krijg je dus het maximale bedrag van €250 cadeau.

Bij deze promotie is dat zeker de moeite waard, want om deze bonus vrij te spelen, hoef je hem maar 15x rond te spelen binnen 90 dagen – en dat is heel royaal van Kroon Casino!

Kroon Casino verdubbelt welkomstbonus

En als je nog geen account hebt bij Kroon Casino, heb je nóg een extra reden voor een feestje als je er nu een opent: sinds maart heeft Kroon Casino de 100% welkomstbonus verdubbeld! Voor alle nieuwe spelers is het maximale bedrag dat je als 100% stortingsbonus bovenop je eerste storting kunt ontvangen, verhoogd van €100 naar €200.

Maar dat is niet het enige, want ook het minimale bedrag dat je moet storten om gebruik te kunnen maken van de 100% welkomstbonus is aangepast. Het stortingsbedrag voor de welkomstbonus is nu gehalveerd! Dat was altijd €20, en je kunt nu al vanaf een eerste storting van €10 gebruik maken van dit royale welkomstaanbod van Kroon Casino.