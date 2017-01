Casino promotie: geld of reis winnen met roulette spelen op internet

Internet casino promotie. Win een vip-trip voor twee naar de wereldstad van je dromen bij Oranje Casino! Hoe? Door online roulette te spelen!

Speel in het online casino roulette aan de “Around the World” tafel van Netent en na iedere tiende ronde die je speelt, ontvang je één lot om mee te doen aan de prijstrekking. Hoe meer je tijdens deze promotie speelt, hoe meer loten je verzamelt.



Hoofdprijs Oranje casino promotie

De hoofdprijs is een reis voor twee naar de stad die je altijd al had willen bezoeken, ter waarde van €5000! Jij mag zelf kiezen welke stad je wilt zien. Reykjavik? Madrid? Of misschien toch Abu Dhabi? Zeg het maar!

Daarnaast heeft Oranje Casino een prijzenpot met daarin €3000 die wordt verdeeld over de beste 100 spelers:

1ste Prijs: VIP Trip

2de Prijs € 500

3de Prijs € 200

4-6de Prijs € 150

7-21de Prijs € 50

22-51de Prijs € 20

52-101de Prijs € 10

Meedoen tot 27 januari

De actie liep al en de eerste prijstrekking is al geweest, maar je kunt nog steeds meedoen! De tweede prijstrekking is op 27 januari 2017 en je maakt nog volop kans op die wereldreis naar de stad die je altijd al had willen zien. De gelukkige winnaars ontvangen bericht op 27 januari.

De “Around the World” Roulette tafel van Netent is niet elke dag geopend voor deze promotie. Als je loten wilt winnen moet je aanschuiven aan deze tafel op de volgende dagen:

16 t/m18 januari 2017

23 t/m 25 januari 2017

Dat is: de komende twee weken, van maandag tot en met woensdag, van 14:00 uur ‘s middags tot en met 02.00 uur ‘s nachts.

Loten winnen voor cash en reis

Er zijn wel een paar voorwaarden. Elk tientje dat je inzet en waarmee je een lot bij Oranje Casino verdient, moet wel echt geld zijn. Je mag zoveel je wilt spelen aan de “Around the World” Roulette tafel van Netent in de periodes die meetellen voor deze promotie, maar per dag kun je maximaal 50 loten winnen.

Met nog zes speeldagen voor de boeg zijn dat er wel mooi 300! Want het mooiste van deze casino promotie is, dat je meerdere prijzen kunt winnen. Cash, of cash en nog meer cash, of cash en cash en de reis. Dat kan allemaal!

De reis die je bij Oranje Casino kunt kiezen is naar Londen, Parijs, Berlijn, Madrid, Rome, Ottawa, Washington D.C., Reykjavik of Abu Dhabi. Je wint vliegtickets en een hotelverblijf voor twee personen én zakgeld! De totale waarde van de reis is €5000. Succes!