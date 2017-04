Speel Blackjack op 21 april en win cash met Lucky 21!

Iedere 21ste van de maand wordt er flink uitgepakt bij Royal Panda! Speciaal voor alle liefhebbers van Blackjack heeft dit online casino een hele vette promotie. Speel Lucky 21 op de 21ste van de maand en win een dik cash bedrag – dus ook deze vrijdag!

Als je op vrijdag 21 april Lucky 21 speelt, kun je €210 aan cash geld verdienen bij Royal Panda casino. Het is geen bonusgeld dat je zoveel keer rond moet spelen – het bedrag wordt op je account gestort en kun je zo opnemen!



In casino Blackjack spelen en cash winnen

En deze casino promotie geldt niet alleen deze vrijdag de 21e, maar op de 21ste van iedere maand! Dus, hou je van Blackjack en heb je zin in een bonusprijs van €210 om lekker mee aan de slag te gaan in het casino? Profiteer dan van deze aanbieding: Het enige dat je moet doen om kans te maken op dit mooie bedrag, is blackjack spelen bij Royal Panda!

Als je meedoet aan de actie van de goksite, kun je kiezen tussen Royal Panda Live Blackjack of Royal Panda Live Blackjack VIP. Je kunt de hele dag spelen, vanaf twaalf uur ‘s nachts als de dag begint, tot middernacht van de volgende dag, tot de 21ste voorbij is. De bedoeling is dat je één of meer blackjacks te pakken krijgt. Als dat lukt, doe je mee aan de prijstrekking en maak je kans op 210 euro cash.

Je hebt dus elke maand 24 uur de tijd om die lekkere prijs te pakken te krijgen! Om te checken of je gewonnen hebt, kun je de volgende dag kijken op de Facebook-pagina van Royal Panda – daar worden de prijswinnaars bekend gemaakt.

Winnaars op Facebook

Meespelen voor dat beetje extra geluk met Lucky 21, doe je met echt geld. Hoeveel, dat maakt niet uit voor je kansen op de prijs. Het draait er alleen maar om dat je een blackjack te pakken krijgt. Als dat lukt, heb je jouw eerste portie geluk al binnen, want dan doe je automatisch mee aan de prijstrekking.

Er worden drie (random) winnaars geselecteerd en de volgende dag worden die dus op Facebook bekend gemaakt. Ook op die 22e staat het geld rond de middag op het account van de drie gelukkige winnaars.

Pak die blackjack aan de casinotafel

Hoeveel je inzet maakt dus niet uit, je moet alleen rekening houden met de maximale en minimale inzeteisen die gelden aan de casinotafel. Hoeveel je speelt maakt ook niet uit, het enige dat telt is die blackjack die je te pakken moet krijgen. Iedereen die een of meer Blackjacks heeft met Lucky 21 maakt evenveel kans op een prijs.

Dus waar wacht je nog op? Ga naar Royal Panda Casino, speel Lucky 21 op de 21ste van de maand, pak die Blackjack en die kans op dat vette bonusbedrag van €210!