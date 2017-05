3-staps Vakantiebonus en gratis spins bij Kroon Casino!

Ook deze week heeft Kroon Casino weer leuke aanbiedingen in de bonus: Gratis spins als je de nieuwe game Sunny Shores van Yggdrasil speelt, een stortingsbonus van 25% en je maakt kans op een dagelijkse cashprijs van €500.

En na het succes van vorig jaar is de Kroon Casino $Cash$ Splash weer terug!

Gratis spins op de nieuwe Yggdrasil-game Sunny Shores

Het is tijd voor Sunny Shores want de zomer is in aantocht. Morgen beleeft het nieuwe spel Sunny Shores zijn release bij Kroon Casino. Om dat te vieren krijgt iedereen die Sunny Shores speelt tot 20 gratis spins. Het feestje begint op 23 mei om 15.00 uur en het gaat door tot 23.59 uur de volgende dag, woensdag 24 mei. Maar daar houdt het feestje nog niet helemaal op.

Als je namelijk iets wint met je gratis spins, wordt het omgezet in een bonus. Die hoef je maar 15 keer rond te spelen, en dat is heel wat minder keren dan normaal! Je hebt dus meer kans om je bonus vrij te spelen en kunt eerder beschikken over je gewonnen geld. Om die bonus die je met je gratis Sunny Shores-spins hebt verdiend vrij te spelen, heb je 30 dagen de tijd. Sunny Shores met de leuke kennismakingsbonus komt precies op tijd om een leuk bedrag winnen en straks lekker onbezorgd te genieten aan het strand!

3-staps Vakantiebonus: ontvang 25% tot 50% bonus bovenop je stortingsbonus

De vakantie is in aantocht en daarvoor kun je vást een extra zakcentje gebruiken. Kroon Casino helpt je op weg met een geweldige vakantiebonus die je ontvangt als je geld stort. En je kunt dat drie keer doen, op drie verschillende dagen!

Vrijdag 26 mei:

Doe een storting en ontvang een stortingsbonus van 25% bovenop het door jou overgemaakte bedrag.

Zaterdag 27 mei:

Doe een storting en ontvang een stortingsbonus van 25% bovenop het door jou overgemaakte bedrag.

Zaterdag 28 mei:

Doe een storting en ontvang een stortingsbonus van zelfs 50% bovenop het door jou overgemaakte bedrag.

Als je drie keer €100 stort, ontvang je dus twee keer een bonus van €25 en een keer van €50. In totaal heb je dan €100 aan bonus staan. Heel prettig van deze promotie is dat je jouw bonus maar 15 keer hoeft rond te spelen – en daarvoor heb je na ontvangst van de bonus 30 dagen de tijd.

In de herhaling: Win €500 CASH met de Kroon Casino $Cash$ Splash

Vanwege het overdonderende succes van de vorige keer, organiseert Kroon Casino opnieuw de Casino $Cash$ Splash: editie nummer twee. Met dagelijkse geldprijzen van in totaal €2000 en daar kun jij een deel van winnen. Let op, dit gaat om cash geld, echt geld – en geen bonus die je zoveel keer moet rondspelen!

Speel Live Roulette aan de tafel van spellenmaker Evolution vanaf vrijdag 26 mei t/m zondag 4 juni. Zet per keer dat je inzet een bedrag in van minimaal €5, en je dingt automatisch mee naar die vette Cash geldprijs – een heel mooi aanbod van de goksite. Elke dag zijn er iedere dag vier gelukkige winnaars die elk een bedrag van €500 winnen. Cash in het handje! Kun je meteen die topvakantie boeken!