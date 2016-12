Tips WK Darts 2017: Winst Meulenkamp op Suljovic @5.00

Het is vandaag alweer speeldag zes van het WK Darts en op het programma staat de één na laatste speeldag voor de eerste rondes. De geplaatste spelers Wade, Suljovic en Thornton beginnen vanavond eindelijk hun wereldkampioenschappen, terwijl het toernooi al bijna een week onderweg is. Ook Nederlander Ron Meulenkamp komt in actie, het is zijn tweede WK en hij heeft niet een hele makkelijke loting in de naam Mensur Suljovic, maar als je dan toch een geplaatste speler loot dan had het erger gekund.

Meulenkamp gaat deze wedstrijd vol met vertrouwen in en dat boost zijn kansen absoluut. Ron won een maandje geleden op de Players Championship namelijk van Stephen Bunting en, jawel, werelkampioen Gary Anderson. Kansen liggen er dus zeker voor Meulenkamp, toch is Suljovic anders dan de meeste darters. De Duitser houdt ervan tactieken te gebruiken om zo zijn tegenstander uit zijn ritme te halen, denk bijvoorbeeld aan vertragen, overdreven reageren op iedere pijl…

Vervelende darter om tegen te gooien voor Meulenkamp

Het tempo van Suljovic ligt sowieso al behoorlijk laag. Vervelende darter om tegen te gooien. Het is dus belangrijk voor Meulenkamp om kalm te blijven en zijn eigen ding te doen. Meulenkamp nam één keer eerder mee aan een WK. Dat was in 2014 en toen werd hij met 3-1 verslagen door Mark Webster. Laten we hopen dat de Nederlander vandaag wel succesvol is, de vorm doet in ieder geval vermoeden dat het mogelijk is!

James Wade – Ronnie Huybrechts

Ook vandaag op de planning: James Wade vs. Ronnie Huybrechts. Een mooie wedstrijd om naar uit te kijken tussen twee bekende namen in het circuit. Toch wordt er hier een eenrichtingsverkeer verwacht en dat heeft alles te maken met de kwaliteiten van Wade. Ronnie kan prima darten maar komt nog wel te kort voor de echte top. Wade hoort al jaren bij die echte top en zou in principe geen moeite moeten hebben met de oudste broer van de Huybrechts familie.

De jongere broer, Kim Huybrechts, speelt morgen zijn eerste ronde wedstrijd. De Belg neemt het op tegen James Wilson. Een spannende wedstrijd maar ook hier wordt wel verwacht dat de overwinning naar een van onze zuiderburen gaat. Kim staat de laatste maanden uitstekend te gooien en heeft zijn vorm echt weer te pakken.

Nederlandse avond in Ally Pally

Naast de Belg Kim Huybrechts komen er morgen ook drie Nederlanders in actie! Vincent van der Voort heeft de Duitser Max Hopp geloot, Jelle Klaasen en Jeffrey de Graaf nemen het tegen elkaar op. Een Nederlandse avond in Ally Pally dus. Helaas kunnen er maar twee door, maar van de andere kant gezien: er gaat sowieso één door! Toch verwachten we wel dat er twee Nederlanders door zullen gaan morgen. Klaasen is al met al een maatje te groot voor De Graaf en ook Van Der Voort zou zijn eerste ronde partij zonder al te veel kleerscheuren door moeten komen.

Wedtips WK Darts 2017

Wat betreft de darts weddenschappen voor vandaag ziet Meulenkamp er toch wel echt lekker uit. De Nederlander staat op een quotering van 5.00 om zijn tegenstander Suljovic uit te schakelen en dit is een heerlijke quotering, als je de huidige vorm van beide mannen bekijkt. Meulenkamp verraste vorige maand ook al door Anderson te verslaan, waarom vanavond niet Suljovic? Minimaal een kleine inzet waard! Om de Nederlandse sfeer erin te houden gaan we morgen inzetten op Van Der Voort. We combineren hem met Kim Huybrechts. Ik zie ze allebei eigenlijk niet verliezen en samen maken ze een mooie quotering van 2.17 bij 888sport.