Tips Premier League Darts wedden: hoge odds op winst Chisnall en Wade

Donderdagavond beginnen we om 20:00 met speelronde twee van de Premier League Darts. Zoals altijd een geweldig programma voor de boeg met natuurlijk onze drie Nederlanders. Dé verassing van vorige week was het feit dat Michael van Gerwen eindelijk een keer zonder overwinning naar huis ging.

Na tig wedstrijden op rij gewonnen te hebben moest de Nederlander dit keer de punten delen met Gary Anderson, 6-6 was de eindstand. Toch ook wel een keer goed om te zien dat ook Van Gerwen niet letterlijk alles kan winnen. Het ziet er natuurlijk wel raar uit als je naar de stand kijkt, Van Gerwen op een magere vijfde plek.



Premier League of Darts 2017

We zijn pas één speelronde onderweg maar vanavond staat Peter Wright alweer voor de deur. Geen makkelijk begin van de Premier League voor Mighty Mike en hij heeft vanavond eigenlijk wel een overwinning nodig om het vertrouwen hoog te houden en om zo snel mogelijk weer boven aan de Premier League te komen.

Ook Jelle Klaasen heeft geen makkelijk begin van de Premier League. Vorige week verloor Jelle van Wright en morgenavond staat Anderson te wachten. Jelle zal binnenkort wel punten moeten gaan pakken om de degradatiezone te vermijden. Raymond van Barneveld pakte wel de volle twee punten in de eerste speelronde en ook morgenavond heeft de Hagenees goeie kansen. Barney treft de Belg Kim Huybrechts en gaat deze wedstrijd als favoriet in. Laten we in ieder geval hopen voor een mooie avond voor de Nederlanders!

Adrian Lewis – Dave Chisnall

Adrian Lewis en Dave Chisnall mogen morgen als eerste de oche betreden en dit belooft een mooie partij te worden met veel scorend geweld van beide heren. Als we kijken naar de quoteringen zien we Lewis deze wedstrijd als favoriet in gaan bij de bookmakers, en ik zie eigenlijk niet in waarom. Lewis zit al voor een lange tijd in een grote vorm dip en gooit echt niet meer zoals hij eigenlijk kan gooien. Dit lijkt nu meer een structureel probleem te worden dan een vorm dip.

Ondertussen gooit Chisnall ook niet de sterren van de hemel, maar hij is wel een stuk constanter dan zijn landgenoot. Zolang Lewis niets van zijn oude niveau laat zien blijf ik ervan overtuigd dat Chisnall deze wedstrijd in eigen hand heeft. Daarom gaan we voor Dave Chisnall ‘WINST’ op een quotering van 2.70 bij 888sport.

Phil Taylor – James Wade

Na de wedstrijd van Chizzy en de Jackpot kunnen we ons opmaken voor Phil Taylor tegen James Wade. Dit zal een iets tragere partij worden, maar zeker niet minder interessant. Voor de mensen die het nog niet wisten: Taylor stopt na dit seizoen officieel met professioneel darten. Nog één seizoen dus voor Phil en dan zit het erop, dat maakt ieder toernooi voor hem een stuk anders dan de afgelopen jaren. Het lijkt The Power voor alsnog wel te bevallen want hij staat aardig goed te gooien in het begin van 2017 en in de eerste speelronde, vorige week. Vanavond treft hij wel een hele taaie tegenstander in de naam James Wade.

Wedtips darten: winst Van Barneveld, Van Gerwen en Anderson

De bookmakers maken Taylor ruime favoriet en dat lijkt ons erg overdreven. Ja, Phil staat goed te gooien dit seizoen, maar is nog steeds niet de speler die hij was en Wade weet exact hoe hij moet toeslaan als Taylor een mindere fase in de wedstrijd heeft. James is misschien wel dé beste ‘finisher’ van de tour en ook scorend doet hij niet heel erg onder voor Taylor. Wade ‘WINST’ voor 3.50 keer je inzet bij 888sport is uitstekende waarde en dat is dan ook onze bet voor deze wedstrijd.

Voor de mensen die op zoek zijn naar een combinatie bet bieden de laatste drie wedstrijden van de avond mooie opties. Barney, Van Gerwen en Anderson moeten in principe alle drie hun partij winnen en als je deze spelers combineert bij 888sport krijg je een heerlijke quotering van 3.07!

Een combinatie bet van winst Dave Chisnall en James Wade levert je een quotering op van 9.45!