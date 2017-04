Anthony Joshua wint met KO van Wladimir Klitschko | boksen IBF

Boksen, zwaargewichten. Anthony Joshua heeft met KO Wladimir Klitschko definitief onttroond als koning van de zwaargewichten. In een weergaloze partij in Londen werd het gevecht na 11 rondes beslecht. Joshua behoudt zijn IBF wereldtitel en Klitschko zal hoogstwaarschijnlijk definitief afscheid nemen van het actieve boksen.

Het gevecht ging om 23.00 uur van start in een volgepakt Wembley stadion. 90.000 man waren getuige van een ongelofelijk mooie bokspartij. Werd de manier van boksen van Wladimir Klitschko altijd als saai en voorspelbaar genoemd, vanavond was het verre van dat.



Anthony Joshua – Wladimir Klitschko

Vrijwel alle rondes waren ongekend spannend en vol actie van beide partijen maar ronde 5 gaat de geschiedenisboeken in als legendarisch. Anthony Joshua sloeg Wladimir Klitschko tegen het canvas en het leek gedaan met de Oekraïner. 8 tellen kreeg hij om zijn oren maar na de aanval van de Brit kwam een ongekende comeback.

In ronde 6 was het Joshua die 8 tellen kreeg van de scheidsrechter. Lange tijd leek het erop dat Klitschko het onmogelijke ging doen; de veteraan van 41 was opgewassen tegen de 27-jarige en leek te partij naar zich toe te trekken. In ronde 7 was er niet veel actie, Joshua begon uit wanhoop wat te roepen en het scheen dat ronde 8 wel eens de laatste zou kunnen zijn.

Klitschko knock out in ronde 11

Toch zijn er 11 rondes nodig geweest om de titel met succes te verdedigen en de reus uit de Oekraïne te verslaan. Een nieuwe gigant is opgestaan: Anthony Joshua is nog iets zwaarder dan Klitschko en heeft zich ondanks de enorme klappen en vermoeidheid staande gehouden. Voor de Engelsman is dit zijn 19e winst uit 19 gevechten. En ook voor de 19e keer heeft hij met knock out gewonnen.

Wladimir Klitschko gaat, ondanks het verlies, de geschiedenisboeken in als een fantastische bokser. Wat hij vanavond in Londen heeft laten zien is ongekend. Het epische gevecht resulteerde in zijn vijfde verlies. Het was zijn 69e gevecht, maar of er ooit een 70e komt is zeer de vraag….

